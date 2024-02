Nuove sanzioni britanniche contro Mosca per la guerra in Ucraina

Il governo britannico di Rishi Sunak ha annunciato un ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, prendendo di mira 50 fra individui ed entità per marcare il secondo anniversario dell'inizio della guerra su vasta scala in Ucraina. Lo riporta il Foreign Office, precisando che il nuovo pacchetto prende di mira in particolare il complesso militare che fa capo al potere di Vladimir Putin.

Le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev, "se non ora, in un'altra fase dello sviluppo di questo conflitto". Lo ha detto l'ex presidente Dmitry Medvedev in un'intervista a diversi media russi, tra cui la Tass. "Riguardo a Odessa - ha aggiunto Medvedev, attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale - posso semplicemente dire: Odessa, torna a casa. (...) Questa è la nostra città, russa e della Russia".

Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con 10 droni kamikaze, otto dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. E' stato lanciato anche missile anti-radar Kh-31P. I droni, del tipo Shahed, provenivano dalla regione russa di Primorsko-Akhtarsk e sono stati distrutti nelle regioni di Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e Kharkiv. Il missile proveniva dal Mar Nero.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA