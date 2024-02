Grattacielo in fiamme a Valencia, persone intrappolate

Un incendio si è sviluppato al quinto piano di un'edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar, dove sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco, segnalano i servizi di emergenza.

Nell'incendio - riporta El Pais - sono rimaste ferite almeno sette persone: un vigile del fuoco curato per una frattura, due vigili del fuoco portati in ospedale per inalazione di fumo, oltre a quattro civili, tra cui un minore, per inalazione di fumo. Altri sarebbero ancora intrappolati, riferisce la tv spagnola Rtve sottolineando che un padre con la figlia, rimasti bloccati sul loro balcone, sono stati portati in salvo.

"Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici" che si trovavano all'interno dell'edificio, riferiscono i media. Le fiamme, a causa delle forti raffiche di vento, si sono rapidamente estese all'intero stabile, come documentano i video postati sui social. Nella zona è stato montato un ospedale da campo.

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, sta seguendo gli sviluppi del rogo. "Sono costernato per il terribile incendio scoppiato", ha scritto su X. "Desidero esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite e il mio riconoscimento a tutto il personale di emergenza già al lavoro sulla scena".



