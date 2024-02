Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ritiene che il modo migliore per onorare la memoria di Alexei Navalny sia garantire una sconfitta russa nella guerra in Ucraina.

"Credo fermamente che il modo migliore per onorare la memoria di Alexei Navalny sia garantire che il presidente Putin non vinca sul campo di battaglia, ma che l'Ucraina prevalga", ha sottolineato Stoltenberg a Radio Free Europe, secondo quanto riporta il Guardian.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA