Mitsotakis: 'Grecia è la porta di ingresso a Europa per l'India'

La Grecia "è la porta d'ingresso dell'India verso l'Europa" e tra i due Paesi ci sono "progressi significativi nell'approfondimento della cooperazione strategica nei settori della sicurezza, della difesa e della cyber sicurezza". Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis al termine dell'incontro con il suo omologo indiano Narendra Modi, durante una visita di Stato a Nuova Delhi.

Mitsotakis è il primo ministro greco a visitare il Paese negli ultimi 16 anni. Lo riporta Kathimerini. Al termine dell'incontro, i due premier hanno rilasciato dichiarazioni congiunte alla stampa. Mitsotakis ha evidenziato le promettenti prospettive offerte dal progetto del "Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa" (IMEC), sottolineando il ruolo centrale della Grecia come porta d'accesso di Nuova Delhi all'Europa. "Ma per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di pace in Medio Oriente. La stabilità è la condizione necessaria per ogni progetto che mira ad accrescere la prosperità dell'intera regione a beneficio di tutti i Paesi coinvolti", ha affermato Mitsotakis. I due Paesi "si stanno concentrando sui settori dell'energia rinnovabile, trasporti, e infrastrutture" e la Grecia nel campo della tecnologia e del digitale "vuole imparare dal miracolo indiano", ha aggiunto il premier greco. Lo scorso agosto il premier indiano si era recato in visita ad Atene.



