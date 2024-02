Assange di nuovo assente all'udienza finale a Londra

Nessun segno della presenza di Julian Assange in tribunale anche oggi, nella seconda e conclusiva giornata di udienza del ricorso finale della sua difesa - ultima opzione disponibile di fronte alla giustizia britannica - contro la contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa. Lo riportano testimoni presenti in aula, dopo che ieri la moglie, Stella Assange, e gli avvocati difensori, avevano informato i due giudici d'appello che il giornalista e attivista australiano, cofondatore di WikiLeaks, "non sta bene" a causa delle conseguenze di 5 anni di detenzione dura nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.



