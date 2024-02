007 Svezia: grave minaccia alla sicurezza, specie da Mosca

La direttrice dei servizi segreti svedesi che lavorano su controspionaggio e antiterrorismo (Sapo) Charlotte von Essen ha convocato una conferenza stampa in cui ha affermato che "la situazione della sicurezza nel Paese è grave, la minaccia più grande proviene dalla Russia". Lo riportano i media svedesi. "La situazione è progressivamente peggiorata da quando Mosca ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022", ha detto la direttrice degli 007 svedesi. "Il livello di minaccia terroristica, che in agosto era stato portato a quattro su cinque punti, non verrà abbassato tanto presto", ha affermato.





