Un prigioniero politico è morto in detenzione in Bielorussia. Si tratta del 64ennne Ihar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso, attivista storico anti-dittatura, arrestato nel 2022 e condannato a 3 anni per "diffamazione" contro Lukashenko.



