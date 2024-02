Agricoltori con 130 trattori raggiungono il centro di Atene

Circa 130 trattori, secondo la polizia greca, sono confluiti nel centro della capitale greca, per partecipare alla manifestazione degli agricoltori indetta alle 18,30 ora locale in piazza Syntagma, fuori dal parlamento greco. I primi trattori hanno già raggiunto la piazza, riporta l'agenzia Ana-mpa. Migliaia di agricoltori provenienti dalle regioni della Grecia settentrionale, dalla Tessaglia e dall'isola di Creta hanno raggiunto la capitale in autobus e in nave. La polizia ha adottato misure speciali nel centro di Atene, che è stato parzialmente chiuso al traffico.



