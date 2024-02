In un video postato oggi sui social, Yulia Navalnaya, ha accusato: "Putin ha ucciso mio marito", annunciando che continuerà "il lavoro di Alexei". "Continuerò a lottare per il nostro Paese. E ti invito a starmi accanto", ha dichiarato la vedova del dissidente russo Alexei Navalny, morto in detenzione.



