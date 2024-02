Polonia, 'situazione drammatica, per Kiev forse è tardi'

"La situazione in Ucraina sta diventando drammatica. Come sappiamo, Avdiivka è già caduta, i russi stanno attaccando in diverse direzioni e forse è quasi già troppo tardi". Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radek Sikorski, specificando di aver chiesto ai suoi colleghi europei che si prendesse una decisione sulle forniture di munizioni a Kiev. "Mi dispiace dover dire che non ci sono stati progressi" su questo dossier, ha aggiunto, spiegando che "ci sono Paesi che stanno ancora bloccando la creazione di una linea speciale di finanziamento per la difesa dell'Ucraina nel fondo europeo per la Pace".



