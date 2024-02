La vedova di Litvinenko, 'Putin un mostro, ha ucciso di nuovo'

"Non puoi aspettarti nient'altro da Putin", è un "mostro, ha ucciso di nuovo". E' quanto ha detto Marina Litvinenko, la moglie dell'ex agente dell'Fsb morto a Londra per un avvelenamento da polonio nel 2006, a Sky News Breakfast. La vedova di Litvinenko ha detto di essere "scioccata" dalla morte di Navalny, ma di "non avere dubbi" sulla responsabilità del presidente russo.

Alla domanda se avesse paura di parlare contro il regime di Mosca, ha risposto di "no", aggiungendo che vivere nella paura sarebbe ciò che Putin vuole.

"Penso di più alle persone che vivono in Russia, hanno vite più pericolose, ma lavorano ancora all'esterno", ha aggiunto sottolineando che "hanno bisogno di sostegno e noi viviamo qui in Occidente, dobbiamo sostenere queste persone in Russia.

Dobbiamo fare di tutto per salvare la vita di queste persone, altrimenti il ;;regime di Putin raggiungerà il suo risultato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA