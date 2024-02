Fonti, contrammiraglio Costantino al comando forze Aspides

"L'Italia affiancherà al ruolo di impulso che ha svolto sotto il profilo politico per il lancio dell'Operazione un importante ruolo operativo: offrirà il Comandante della Forza - il Contrammiraglio Costantino - e il Quartier Generale della Forza, che sarà installato a bordo di un cacciatorpediniere". Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il Comando Operativo di Aspides sarà invece distaccato presso il Quartier Generale europeo di Larissa, mentre il Comando Strategico resterà - come per tutte le Missioni e Operazioni militari Ue - a Bruxelles.



