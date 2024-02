Croce Rossa, in Ucraina 23 mila dispersi da inizio guerra

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) sta cercando di "fare luce sulla sorte di 23.000 persone disperse" nel conflitto tra la Russia e l'Ucraina. "Aperto nel marzo 2022, l'Ufficio dell'Agenzia centrale delle ricerche (Acr) del Cicr per il conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina" si dedica alla ricerca dei dispersi sui due fronti della guerra, "che siano stati catturati, uccisi o separati dai loro cari" in seguito ai combattimenti, ha riferito la Croce Rossa in un comunicato.



