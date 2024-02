Borrell, Mosca consenta indagine internazionale su Navalny

"La Russia deve consentire un'indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte improvvisa di Alexei Navalny: l'Ue non risparmierà gli sforzi per chiederne conto alla leadership politica e alle autorità russe, in stretto coordinamento con i nostri partner, e imporre ulteriori costi per le loro azioni, anche attraverso sanzioni". Lo si legge in una dichiarazione dell'alto rappresentante Josep Borrell a nome dei 27.

"La morte inaspettata e scioccante di Navalny è un altro segno dell'accelerazione della repressione sistematica in Russia. L'Unione europea rinnova l'invito alla Russia a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti gli altri prigionieri politici, tra cui Yuri Dmitriev, Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Alexei Gorinov, Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeeva, Alexandra Skochilenko e Ivan Safronov".



