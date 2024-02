Stoltenberg, sostenere Kiev è miglior modo per onorare Navalny

"Il mondo è diventato più pericoloso, ma la Nato è più forte. Alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera ho sottolineato che l'Europa e il Nord America devono continuare a rimanere forti insieme nella Nato. È inoltre vitale e urgente continuare a sostenere l'Ucraina. Questo è il modo migliore per onorare la memoria di Navalny". Lo scrive su X il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, precisando inoltre di avere avuto una "buona discussione con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Al Thani alla Conferenza sulla sicurezza, anche sulla guerra della Russia all'Ucraina e sugli sforzi per portare la pace in Medio Oriente.

Il Qatar è un partner attivo e impegnato della Nato e non vediamo l'ora di fare di più insieme".



