Re Carlo oggi a funzione religiosa, prosegue la cura del cancro

Il re britannico Carlo III ha partecipato oggi a una funzione religiosa nella sua residenza di campagna di Sandringham mentre continua a ricevere cure per un cancro non specificato.

Il monarca 75enne ha salutato alcune persone e curiosi prima di essere accolto dal sacerdote Paul Williams. Il 5 febbraio il re ha annunciato che gli era stato diagnosticato un cancro e poco dopo ha lasciato Buckingham Palace a Londra per sottoporsi alle cure a Sandringham. Carlo si è preso una pausa indefinita dai doveri pubblici reali, ma continua a svolgere compiti amministrativi a porte chiuse. La sua diagnosi è arrivata a 17 mesi dall'inizio del suo regno, dopo la morte della madre 96enne, la regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre del 2022.



