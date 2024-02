Putin, 'l'Ucraina è per noi una questione di vita o di morte'

"La situazione sull'Ucraina è una questione di vita o di morte per la Russia, mentre all'Occidente non importa poi così tanto". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al giornalista della Compagnia televisiva e radiofonica panrussa Pavel Zarubin. Lo riporta la Tass. Il presidente russo ha sottolineato quanto sia importante far capire ai russi e agli stranieri che significato attribuisca la Russia a "tutto quello che riguarda l'Ucraina".

Il leader del Cremlino ha precisato che "per l'Occidente si tratta solo di migliorare la posizione tattica, mentre per noi si tratta del nostro destino, è una questione di vita o di morte". Commentando la recente intervista che ha avuto con l'ex anchorman Tucker Carlson, Putin ha poi aggiunto che "gli americani faranno fatica a comprendere i riferimenti storici contenuti" in essa. "Ho fornito loro solo la teoria più popolare che riguarda l'origine normanna, e penso che per l'ascoltatore e lo spettatore occidentale non sia stato facile. Soprattutto per gli americani", ha detto il presidente.



