Due morti e 10 feriti in incendio in residenza anziani a Madrid

Due donne sono morte e almeno altre dieci persone sono rimaste ferite, delle quali una in modo grave, in un incendio sviluppatosi alle 7 del mattino in una residenza di anziani a Madrid. Lo segnalano i servizi di emergenza. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate al primo piano della residenza Juan XXIII nel distretto Moncloa-Aravaja della capitale. Il fumo si è esteso in tutto l'edificio di due piani, provocando l'intossicazione di alcuni degli anziani ospiti, e la morte di due anziane, informano i vigili del fuoco accorsi con numerose squadre sul posto.



