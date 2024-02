Aperte urne in Galizia, elezioni chiave per rinnovo governo Pp

Si sono aperti senza incidenti i seggi per le elezioni in Galizia, la regione al nord ovest della Spagna dove quasi 2,7 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere i 75 deputati del Parlamento regionale e decidere se concedere al Partito Popolare la sua quinta maggioranza assoluta, confermando il governatore uscente Alfonso Rueda, oppure scegliere il cambio di governo che aspira a guidare il Blocco nazionalista galiziano.

Si tratta delle prime elezioni dopo la nomina a premier di Pedro Sanchez e che il leader del Pp Alberto Nunez Feijoo ha focalizzato in chiave nazionale come una rivincita e per confermare la leadership nella sua storica roccaforte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA