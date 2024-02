Scholz, relativizzare solidarietà Nato avvantaggia Putin

Con implicito riferimento alle recenti dichiarazioni di Donald Trump e all'articolo 5 del Trattato atlantico, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che "qualsiasi relativizzazione della garanzia di assistenza da parte della Nato va solo a vantaggio di chi, come Putin, vuole indebolirci". Scholz lo ha affermato parlando a Monaco di Baviera in apertura della seconda delle tre giornate della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc).

"Joe Biden ed io siamo stati completamente d'accordo su una cosa: la nostra alleanza transatlantica rimarrà preziosa e forte anche in futuro", ha detto inoltre Scholz il quale ha sottolineato che "Noi, l'alleanza militare più forte del mondo, siamo in grado di difendere ogni metro quadrato del territorio della nostra alleanza".

"Nonostante le enormi perdite subite, parti significative delle forze armate russe sono intatte", ha avvertito il cancelliere sostenendo che "la Russia ha preparato il suo esercito per questa guerra per molti anni".



