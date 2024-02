Non solo location, a Berlino la proposta sistema cinema Italia

Ha preso il via negli spazi del Gropius Bau, il programma di appuntamenti "Italia Country in Focus", la speciale vetrina di presentazione creata dall'European Film Market della Berlinale e che, quest'anno, vede l'Italia in qualità di Paese protagonista. Il panel di apertura "Film and Audiovisual Funding in Italy", si è rivelato un importante occasione per raccontare nel dettaglio ad una platea internazionale il panorama normativo e i sistemi di finanziamento dell'industria cinematografica italiana, nonché le opportunità di coproduzione con il nostro Paese.

Dopo i saluti iniziali di Dennis Ruh, Direttore dell'European Film Market e di Martina Bleis, Head of Berlinale Co-Production Market, l'appuntamento è stato introdotto da Armando Varricchio, Ambasciatore d'Italia in Germania.

L'incontro è proseguito con l'intervento di Ferdinando Fiore, Direttore ICE, incentrato sulle attività dell'agenzia governativa correlata al Ministero degli Esteri.

Tra i relatori del panel anche Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà: "In Italia ci impegniamo per promuovere il cinema all'estero e favorire le co-produzioni" ha dichiarato. Ad entrare nel dettaglio degli strumenti normativi a disposizione per il settore, è stata Rossella Gaudio, analista e consulente sulle modifiche normative della DGCA-MiC: "Tra gli strumenti per il settore spicca il tax credit, che arriva a coprire fino al 40% dei costi", ha sottolineato. "Offriamo due contributi: uno automatico per le compagnie iscritte nel Registro delle imprese e uno selettivo per progetti di alta qualità. Favoriamo anche le co-produzioni con il Minority Co-Production Fund, ora a 6 milioni di euro. Il nostro Fondo annuale per cinema e audiovisivo è di 750 milioni di euro, tra i più alti in Europa".

Durante l'incontro è intervenuto anche Nicola Maccanico, CEO di Cinecittà, rimarcando il ruolo dell'Italia e di Cinecittà all'interno del panorama internazionale e di un mercato in forte evoluzione. Il panel è stato poi l'occasione per illustrare "Italy for Movies" ai numerosi operatori internazionali presenti, una guida "sulle opportunità di finanziamento e sulle location disponibili per chi decide di girare in Italia".





