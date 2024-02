Navalny: Obama, 'il suo esempio di coraggio non morirà mai'

"Alexei Navalny è stato un impavido difensore delle sue convinzioni che è morto senza essere stato piegato dalla tirannia a cui si opponeva. Ha combattuto la corruzione, ha ispirato milioni di persone e non ha mai vacillato nella sua insistenza sulla libertà di espressione, sullo stato di diritto e su una Russia responsabile nei confronti del popolo e non verso un dittatore. È morto difendendo inflessibilmente la sua visione di un futuro migliore per il suo Paese: una visione e un esempio coraggioso che non morirà mai". Lo scrive su X l'ex presidente statunitense, Barack Obama.



