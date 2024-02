'Corpo Navalny non è nell'obitorio indicato da autorità'

Il corpo di Alexei Navalny non è nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe: lo sostengono i collaboratori del dissidente russo morto ieri in carcere.

L'avvocato di Navalny, che oggi è arrivato nella città di Salekhard con la madre di Navalny - Lyudmila - ha chiamato un numero dell'obitorio e gli è stato detto che "il corpo di Alexei non è all'obitorio", come invece aveva affermato la prigione in cui Navalny è morto: lo hanno scritto su Telegram i suoi collaboratori.



