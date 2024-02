Biden chiama Zelensky, 'continueremo a sostenervi'

Joe Biden ha chiamato oggi il presidente ucraino Volodymr Zelensky "per sottolineare l'impegno degli Stati Uniti a continuare a sostenere l'Ucraina in vista del secondo anniversario della brutale invasione della Russia". Il leader ucraino ha ammonito che l'esercito di Kiev è stato costretto a ritirarsi da Avdiivka dopo che i soldati ucraini hanno dovuto razionare le munizioni a causa della diminuzione delle scorte a causa dell'inazione del Congresso, cosa che ha permesso alla Russia i primi notevoli guadagni sul terreno da mesi".

In un post su X Zelensky si è detto "grato di avere il pieno sostegno del presidente Biden. Credo anche che il Congresso americano prenderà una decisione saggia". Il leader ucraino ha poi aggiunto che "sostenere l'Ucraina significa sostenere la democrazia e la libertà. Insieme dobbiamo proteggere questi valori. Abbiamo concordato" con Biden "di rimanere in contatto mentre l'aggressione su vasta scala della Russia contro l'Ucraina si avvicina al traguardo dei due anni".



