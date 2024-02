Ue, 'Israele non intraprenda l'azione militare a Rafah'

"L'Ue è molto preoccupata per i piani del governo israeliano relativi a una possibile operazione di terra a Rafah, dove oltre un milione di palestinesi si sta attualmente riparando dai combattimenti. L'Ue riconosce il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale e il diritto umanitario internazionale" e "chiede al governo israeliano di non intraprendere un'azione militare a Rafah che peggiorerebbe una situazione umanitaria già catastrofica e impedirebbe la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria necessari." Lo dichiara l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell.



