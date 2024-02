Kiev, in corso violenti combattimenti a Avdiivka

Violenti combattimenti sono in corso a Avdiivka, nel Donetsk: lo ha annunciato il generale che guida l'esercito ucraino nell'est del Paese, dove le truppe russe stanno da giorni accerchiando le forze ucraine.

"All'interno della città si stanno svolgendo feroci battaglie", ha scritto sui social media Oleksandr Tarnavskiy.

"Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico", ha aggiunto.

"Nuove posizioni sono state preparate e potenti fortificazioni sono in corso di preparazione, tenendo conto di tutti gli scenari possibili", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA