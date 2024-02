Da inizio anno 13.300 migranti in Spagna, 11.700 alle Canarie

Dall'inizio dell'anno almeno 11.704 migranti sono giunti sulle coste delle Canarie, un numero che supera di oltre 10.100 persone i 1.602 extracomunitari sbarcati in maniera irregolare nell'arcipelago nello stesso periodo del 2023, secondo l'ultimo bilancio quindicinale del ministero dell'Interno spagnolo. Sono giunti a bordo di 176 imbarcazioni precarie, caicchi e gommoni, oltre 139 in più che nello stesso periodo di un anno fa.

In totale sono 13.302 i migranti arrivati in maniera irregolare in Spagna dal 1 gennaio a ieri, rispetto ai 2.538 che si registrarono nello stesso periodo del 2023. Del totale, 12.957 sono giunti via mare su 261 imbarcazioni, il resto via terra nelle enclave spagnole in Marocco di Ceuta (342) e Melilla (3). Degli arrivati via mare, 1.252 persone sono sbarcate alle isole Baleari, pari a un aumento del 55% rispetto a quelli registrati nell'arcipelago nello stesso periodo dello scorso anno.



