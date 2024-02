"Oggi discuteremo di come continuare a sostenere Kiev contro la Russia e di come portare l'Ucraina ancora più vicino all'Alleanza: grazie all'eroica resistenza delle forze ucraine e grazie al supporto degli alleati il Paese resta una nazione indipendente e sovrana". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo il Consiglio Nato-Ucraina, in cui il ministro della difesa Umerov darà un aggiornamento della situazione sul campo.





