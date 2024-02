Metsola, con Tusk Polonia torna a passi da gigante verso Ue

"Vorrei ringraziare la Polonia e il suo primo ministro: qualcuno pensava che il cambiamento sarebbe arrivato a piccoli passi e invece avete già fatto passi da gigante nel ritorno verso l'Europa": lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in conferenza stampa a Varsavia assieme al premier polacco Donald Tusk.

"Quando la guerra non è più inimmaginabile e meno persone vivono in democrazia che fuori, allora l'Europa deve diventare un superpotenza del diritto della libertà e della prosperità.

Per questo dobbiamo rimanere solidali con l'Ucraina ma trovando anche vie per difendere il nostro mercato interno", ha spiegato la presidente dell'Eurocamera.

"Oggi in Polonia siamo concentrati sulla questione della sicurezza alimentare. Sono rimasto molto soddisfatto dalle decisione prese dal Parlamento europeo, soprattutto sui pesticidi, è il tipo di decisione che aiuta gli agricoltori", ha spiegato Tusk, "Gli agricoltori polacchi ed europei devono essere sicuri che le soluzioni che prepariamo per loro non siano create contro i loro interessi", ha concluso Tusk.



