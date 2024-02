Erdogan, 'le relazioni con gli Stati Uniti sono positive'

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che le relazioni tra Ankara e Washington stanno vivendo un momento positivo. "Possiamo dire che c'è un numero crescente di questioni sulle quali raggiungiamo un consenso. Ora, non c'è un'atmosfera negativa, in realtà è stato osservato uno sviluppo positivo (nelle nostre relazioni)", ha affermato Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara.

Le dichiarazioni di Erdogan, arrivano a poche settimane dall'approvazione da parte del Congresso americano della vendita di caccia F-16 ad Ankara e la ratifica dei protocolli di adesione della Svezia alla Nato da parte del parlamento turco.

Il ritardo nell'approvazione dell'entrata di Stoccolma nell'Alleanza atlantica era stato più volte criticato da Washington mentre da anni la Turchia chiedeva di potere acquistare i caccia F-16, dopo essere stata esclusa dal programma di cooperazione militare sugli F-35, per decisione dell'ex presidente Donald Trump, in seguito all'acquisto dalla Russia del sistema di Difesa missilistico S-400.



