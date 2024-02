Sunak mostra ottimismo su economia in Gb, 'ha svoltato'

Il premier britannico Rishi Sunak ha affermato che l'economia del Regno Unito "ha svoltato", dopo i problemi derivanti dal periodo di instabilità internazionale e dall'elevata inflazione, parlando oggi agli imprenditori riuniti nel Business Council a Downing Street.

Il primo ministro conservatore, oltre a rivendicare una politica del tutto "pro-business", ha riconosciuto comunque la persistenza di "venti contrari globali" che colpiscono le imprese, riferendosi agli attacchi dei ribelli Houthi contro le navi nel Mar Rosso, ma allo stesso tempo si è mostrato ottimista per il futuro, mandando un messaggio positivo in vista delle elezioni politiche previste entro la fine dell'anno.

Questo nonostante il dato di oggi sull'inflazione, stabile al 4% ma ancora lontana dal target del 2% indicato dalla Bank of England, e i timori per una possibile recessione tecnica alla vigilia dell'annuncio dei dati sull'ultimo trimestre 2023 del Pil, sebbene le stime prevedano una crescita su base annuale, destinata a persistere anche nel 2024. Non solo, stando a quanto affermato da Sunak, il Regno Unito quest'anno farà meglio di Francia, Germania e Giappone. "Grazie a tutto ciò", sempre secondo il primo ministro, il governo Tory ha potuto iniziare a ridurre il carico fiscale sui britannici.



