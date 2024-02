In Spagna rimossi blocchi degli agricoltori al confine francese

(V.: In Spagna nuove proteste degli agricoltori,... delle 16:06) Gli agricoltori e allevatori catalani che a partire da ieri mattina hanno bloccato per protesta le due principali connessioni stradali con la Francia a poca distanza dal confine, in provincia di Girona, hanno deciso di dare per conclusi tali atti dimostrativi. Lo rendono noto le autorità locali, precisando tuttavia che la riapertura completa di entrambi i tratti, appartenenti all'autostrada Ap-7 e alla statale N-II, avverrà solo dopo un'operazione di ispezione e pulizia.

Secondo l'agenzia di stampa Efe, la decisione dei manifestanti è arrivata dopo che il Ministero dell'Agricoltura spagnolo ha messo in calendario una riunione con loro rappresentanti per il prossimo 23 febbraio. La polizia catalana ha reso noto di essere già lavoro per ristabilire la normale circolazione del traffico.



