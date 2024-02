Il governo belga, 'Hamas attivo nel Paese per raccolta fondi'

"Il gruppo terroristico Hamas è attivo in Belgio attraverso varie società oscure. Non per diffondere il terrore, ma per presentare Hamas in una luce favorevole e raccogliere denaro con il pretesto della causa palestinese." E' quanto ha spiegato il ministro della Giustizia belga, Paul Van Tigchelt confermando per la prima in via ufficiale che l'organizzazione è attiva nel Paese.

Le parole di Van Tigchelt sono arrivate in risposta all'interrogazione del deputato Michael Freilich. Il ministro non ha citato i nomi delle società attraverso cui agirebbe Hamas, spiegando tuttavia che il gruppo si concentra su attività di "lobby e raccolta fondi". Van Tigchelt ha anche sottolineato che, finora, "nessun messaggio estremista" è stato ricondotto a queste organizzazioni legate ad Hamas.



