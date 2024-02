Re Carlo partecipa alla messa domenicale a Sandringham

Secondo un fotografo dell'Afp, re Carlo III, attualmente in cura per un tumore, ha partecipato alla messa domenicale nella chiesa di St Mary Magdalene nella tenuta reale di Sandringham, nell'est dell'Inghilterra. Vestito in abito scuro e cappotto, il sovrano, accompagnato dalla regina Camilla, ha salutato i giornalisti che si trovavano sul posto.

Questa è stata la sua seconda apparizione pubblica dopo l'annuncio della diagnosi all'inizio della settimana. Martedì scorso era stato visto lasciare brevemente la residenza reale londinese di Clarence House dove aveva appena parlato con il figlio, il principe Harry, arrivato dalla California.



