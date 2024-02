'Mosca combatte in Ucraina usando Starlink di Elon Musk'

Le forze russe stanno utilizzando in Ucraina il servizio di comunicazione satellitare Starlink di SpaceX: lo riferiscono due fonti ucraine a Defense One sottolineando che l'azienda di Elon Musk famosa anche per aver aiutato Kiev nelle comunicazioni militari via internet, ora sta supportando gli aggressori russi. Secondo una delle fonti, i militari ucraini hanno rilevato per la prima volta diversi mesi fa l'uso in prima linea da parte dell'esercito di Mosca dei dispositivi collegati a Starlink. Una seconda fonte ucraina ha confermato l'uso di Starlink e ha aggiunto che il suo utilizzo sembra essere in aumento.

Al momento, le forze russe starebbero utilizzando decine di terminali del sistema satellitare di Musk su tutto il lungo fronte: "Quando ne avranno centinaia, sarà difficile per noi sopravvivere", ha affermato una delle fonti.

In un tweet dell'8 febbraio, i funzionari di SpaceX hanno dichiarato che l'azienda "non fa affari di alcun tipo con il governo russo o con i suoi militari", "se SpaceX viene a conoscenza del fatto che un terminale Starlink viene utilizzato da una parte sanzionata o non autorizzata, indaghiamo sulla richiesta e, se confermata, intraprendiamo azioni per disattivare il terminale".



