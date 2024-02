Agenti rimuovono blocchi illegali dei trattori in Spagna

Una quarantina di agenti antisommossa hanno rimosso il blocco stradale sull'autostrada AP 7, in provincia di Murcia, al sud della Spagna, realizzato da un centinaio di agricoltori che con i trattori dalle 8 del mattino avevano interrotto la circolazione in entrambe le direzioni, segnala la polizia stradale.

Il picchetto aveva provocato lunghi incolonnamenti di auto, in uno degli snodi più trafficati nel fine settimana per raggiungere il litorale di Murcia ed Alicante, sulla costa meridionale del versante mediterraneo. Rimossi dalla Guardia Civile anche i blocchi che gli agricoltori avevano effettuato dall'alba sull'autostrada A 3, nella provincia di Valencia e sull'autostrada A 92 di collegamento fra Siviglia e Granada. In questo ultimo caso, gli agricoltori hanno denunciato l'impiego di gas lacrimogeni per disperdere i picchetti. Sei persone sono state fermate per disordini, disobbedienza e attentato contro l'autorità e successivamente denunciate a piede libero, segnalano fonti di polizia riprese dall'agenzia Efe.

Restano, invece ancora bloccate dai trattori l'autostrada AP 4 nella provincia di Siviglia, così come la A 2 nella provincia di Saragozza (nord est), e un tratto della A 4, in provincia di Ciudad Real, segnala la Direzione generale del traffico (Dgt), nel confermare blocchi stradali in corso in Andalusia, Estremadura, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha e Aragona.

La situazione è invece tranquilla ai principali snodi autostradali di accesso a Madrid, dove la piattaforma 6 Febbraio aveva annunciato per oggi mobilitazioni, per raggiungere la sede del Psoe nella capitale. E a Valladolid, in Castiglia y Leon, dove non si registrano concentramenti di trattori alle porte della città, nonostante lo spiegamento delle forze dell'ordine disposto dalla prefettura per l'annuncio dei manifestanti di voler assediare la zona della Fiera, dove questa sera è prevista il gala dei premi Goya, alla presenza, fra le altre, del premier Pedro Sanchez e quattro ministri.



