"L'invasione di Polonia o Lettonia è fuori discussione". Lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista all'ex anchor della Fox news Carlson Tucker.

"Semplicemente non abbiamo alcun interesse" ad espandere la guerra, ha dichiarato a Tucker. "Solo in un caso invierei truppe, se la Polonia attaccasse la Russia", ha risposto Putin, aggiungendo: "Non abbiamo alcun interesse nella Polonia, nella Lettonia o altrove. È assolutamente fuori questione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA