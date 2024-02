E' morto oggi all'età di 95 anni Robert Badinter, ex ministro della Giustizia di François Mitterrand, considerato l'artefice dell'abolizione della pena di morte, legge che difese con tutte le sue forze in Parlamento e fece approvare. Badinter è stato anche presidente del Consiglio costituzionale ed era una delle ultime figure vicine a Mitterrand ancora in vita.



