Zelensky annuncia la sostituzione di Zaluzhny

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato al comandante in capo delle forze armate Valery Zaluzhny il cambio al vertice delle forze armate ucraine.

Lo ha scritto lo stesso Zelensky su X, confermando così le indiscrezioni sulla sua sostituzione.

"Ho incontrato il generale Valerii Zaluzhny L'ho ringraziato per i due anni trascorsi a difendere l'Ucraina. Abbiamo discusso del rinnovamento di cui le Forze armate ucraine hanno bisogno.

Abbiamo anche discusso su chi potrebbe far parte della rinnovata leadership delle Forze Armate ucraine", ha scritto Zelensky su X postando la foto di una stretta di mano con un Zaluzhny sorridente che fa il segno della vittoria. "Il momento per un tale rinnovamento è adesso. Ho proposto al generale Zaluzhny di restare nella squadra. Vinceremo sicuramente! Gloria all'Ucraina!", ha aggiunto il presidente.

La conferma della rimozione di Zaluzhny è arrivata in contemporanea anche dal ministero della Difesa di Kiev.



