Eurocamera lancia allarme contro propaganda russa in Ue

L'Eurocamera lancia un allarme contro le ingerenze russe e l'uso di narrazioni specifiche fornite ai partiti di estrema destra in tutta l'Ue per minare il sostegno all'Ucraina. Nella risoluzione non vincolante adottata giovedì con 433 voti a favore, 56 contrari e 18 astensioni, l'Eurocamera ricorda inoltre che attori russi hanno hanno offerto sostegno a partiti "loro alleati sottoscrivendo contratti commerciali (come riportato da Buzzfeeds e L'Espresso il 10 luglio 2019 a proposito della Lega per Salvini premier)".

La delegazione della Lega non ha partecipato al voto, il gruppo Id ha votato contro a parte un paio di eccezioni.



