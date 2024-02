"È vitale" che il Congresso degli Stati Uniti approvi il pacchetto di aiuti all'Ucraina. Lo ha detto Jens Stoltenberg in conferenza stampa con Jake Sullivan. "Siamo focalizzati sul piano A non sul piano B: nelle ultime 24 ore molti repubblicani hanno detto che è necessario approvare gli aiuti per l'Ucraina, non c'è alternativa per gli Stati Uniti di approvare questo pacchetto. Crediamo che possiamo ancora farcela e ce la faremo" ha detto Sullivan.



