Presentato in Grecia il disegno legge sulle università private

Il ministro dell'Istruzione greco Kyriakos Pierrakakis ha presentato in conferenza stampa il disegno di legge che autorizza l'istituzione di università private nel Paese. Lo riporta Kathimerini. In Grecia le università sono istituzioni finanziate dallo Stato e la loro frequenza è gratuita da decenni. L'articolo 16 della Costituzione vieta espressamente la creazione di istituti di istruzione superiore da parte di privati, ma il governo conservatore si è appellato a un altro articolo della Carta, quello sugli accordi internazionali, per aggirare il divieto.

Il progetto di legge, che dovrebbe essere votato dal Parlamento entro la fine del mese, ha suscitato la viva protesta dei movimenti studenteschi, che hanno occupato molti atenei in tutto il Paese e da un mese manifestano contro la riforma nelle principali città greche, sostenendo che l'istruzione deve rimanere un bene pubblico. Il ministro Pierrakakis ha garantito che i criteri per la fondazione di università private, che potranno agire come filiali di università straniere, saranno "i più severi d'Europa" e saranno supervisionati dall'Autorità nazionale per l'istruzione superiore, mentre le università private non potranno assumere membri di facoltà che insegnino anche in quelle statali. Per iscriversi alle università private, inoltre, gli studenti greci dovranno sottoporsi allo stesso esame nazionale per accedere alle università a cui sono sottoposti tutti gli studenti alla fine del ciclo scolastico.





