Macron, 7 ottobre più grande massacro antisemita del secolo

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato oggi che l'attacco di Hamas ad Israele il 7 ottobre è stato "il più grande massacro antisemita del nostro secolo", lo ha detto durante l'omaggio nazionale ai 42 francesi uccisi in questa "barbarie".

"Il 7 ottobre scorso, all'alba - ha detto Macron in una cerimonia nel cortile degli Invalides a Parigi - l'indicibile è risalito dalle profondità della Storia. Erano le 6 e Hamas lanciò a sorpresa l'attacco massicio e odioso, il più grande massacro antisemita del nostro secolo".

"Noi - ha continuato Macron - siamo 68 milioni di francesi in lutto per gli attacchi terroristici del 7 ottobre scorso. 68 milioni meno 42 vite falciate, 68 milioni di cui 6 vite ferite, 68 milioni di cui 4 vite sono ancora prigioniere, per la liberazione delle quali lottiamo ogni giorno. Le loro sedie vuote sono là".



