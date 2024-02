Attentati Parigi-Bruxelles, Salah Abdeslam estradato in Francia

Salah Abdeslam, condannato all'ergastolo per le stragi terroristiche di Parigi del 2015 e a 20 anni di carcere per gli attentati di Bruxelles del 2016, è stato prelevato questa mattina dalla sua cella a Bruxelles per essere estradato in Francia, dove sconterà la pena più pesante.

Lo annuncia la procura federale del Belgio.

Nel settembre scorso Abdeslam, che è di nazionalità francese, aveva presentato la richiesta di poter scontare la pena in Belgio anziché in Francia, sostenendo che mandarlo in Francia sarebbe stato come mandarlo "alla morte". La richiesta era stata approvata in via temporanea dalla giustizia belga. Una scelta davanti alla quale lo Stato francese si è opposto.

Un'udienza sull'estradizione dell'unico superstite del commando jihadista responsabile delle stragi di Parigi del 13 novembre 2015 era attesa il 12 febbraio. La decisione odierna, ha detto il suo legale, Delphine Paci, parlando all'Afp, "è una flagrante violazione dello stato di diritto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA