L'Eurocamera revoca l'immunità a Kaili per il caso rimborsi

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità all'eurodeputata socialista Eva Kaili nell'ambito di un'indagine aperta dalla Procura europea (Eppo) nel dicembre 2022 per una sospetta frode a danno del bilancio dell'Ue nella gestione dell'indennità parlamentare e dei rimborsi per gli assistenti accreditati. Il caso è slegato dall'inchiesta sul cosiddetto Qatargate, che vede l'ex vicepresidente del Parlamento europeo tra i principali indagati.

I fatti risalgono al 15 dicembre 2022, quando la procuratrice capo europea Laura Kovesi chiese la revoca dell'immunità di Kaili e di un'altra deputata greca, Maria Spyraki (Ppe), sulla base di un rapporto d'indagine ricevuto dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). La votazione all'Eurocamera, riunita in seduta plenaria, si è svolta come da procedura per alzata di mano.



