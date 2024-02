Il principe Harry è arrivato da solo a Londra, dopo essere partito dagli Stati Uniti, per stare vicino al padre, re Carlo III, a cui è stato diagnosticato un cancro. Mentre la moglie Meghan coi due figli piccoli Archie e Lilibet è rimasta nella casa dei duchi di Sussex in California.

E' quanto emerge dai media britannici dopo che in un primo momento si era parlato dell'arrivo di tutta la famiglia nel Regno Unito.



