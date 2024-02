Gb: crisi consensi Tory, ex ministro Kwarteng non si ricandida

Continua il fuggi fuggi dalle file del Partito Conservatore britannico del premier Rishi Sunak, alle prese con una crisi di consensi nei sondaggi di cui non si vede la fine e che sembra destinata a sfociare in una disfatta - forse devastante - nella sfida con la pur poco trascinante opposizione laburista di Keir Starmer alle prossime elezioni politiche previste sulla carta nella seconda metà del 2024. La lista dei deputati di spicco decisi a non ricandidarsi neppure si allunga di settimana in settimana: l'ultimo nome è quello dell'ex ministro Kwasi Kwarteng, primo cancelliere dello Scacchiere del Regno di origini familiari africane, il quale ha annunciato oggi la propria defezione, rendendo nota la volontà di allontanarsi dalla politica a soli 48 anni, a fine legislatura, per tornare al business e alla famiglia.

Ex analista finanziario di genitori ghanesi, con alle spalle studi a Cambridge e ad Harvard, Kwarteng era in passato emerso come figura emergente fra i New Conservatives dell'era della Brexit. Ma l'ultima esperienza di governo lo ha reso impopolare al punto da essere considerato quasi sconfitto in partenza nel collegio di deputato di Spelthorne, che deteneva dal 2010. Già membro nelle compagini guidate da Theresa May prima e dal Boris Johnson poi(che lo aveva promosso a ministro dell'Industria), Kwarteng era diventato nel settembre del 2022 responsabile della politica economica in veste di cancelliere dello Scacchiere nell'effimero gabinetto di Liz Truss: salvo essere travolto, con tutto il governo Truss, nel giro di poche settimane a causa delle disastrose conseguenze della "mini-manovra" ultraliberista d'esordio da lui elaborata su mandato della premier a colpi di tagli fiscali in deficit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA