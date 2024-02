Erdogan, i terroristi di Istanbul sono stati prontamente uccisi

"Due terroristi sono stati neutralizzati dai nostri agenti di polizia prima che potessero raggiungere i loro atroci obiettivi". Lo ha affermato il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara, in riferimento al tentato attacco in mattinata contro il tribunale di Caglayan a Istanbul, dove due uomini armati - identificati come membri del gruppo armato di estrema sinistra Dhkp-C - hanno aperto il fuoco contro l'edificio ferendo 6 persone, tra cui 3 agenti di polizia.

"Senza distinzioni, la Turchia continuerà in modo determinato la sua lotta contro tutte le organizzazioni terroristiche e i loro sostenitori", ha aggiunto Erdogan.



