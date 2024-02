Zelensky, 'prolungare la legge marziale e la mobilitazione'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto al Parlamento di estendere la legge marziale e la mobilitazione generale in Ucraina, come riporta Rbc-Ucraina. Le relative proposte di legge n. 10456 e n. 10457 sono state registrate sul sito web della Verkhovna Rada. Sia la legge marziale che la mobilitazione sono attualmente in vigore in Ucraina almeno fino al 14 febbraio 2024. Se la proposta del presidente sarà approvata, il periodo sarà prolungato per altri 90 giorni, fino al 14 maggio 2024.



