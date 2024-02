Sunak, 'l'intero Paese augura ogni bene al suo re'

"Auguro a Sua Maestà una pronta e completa guarigione. Non ho dubbi che tornerà al massimo delle sue forze in pochissimo tempo e so che l'intero Paese gli augurerà ogni bene". Lo scrive su X il primo ministro britannico Rishi Sunak dopo l'annuncio di Buckingham Palace della diagnosi di cancro per re Carlo.

La politica del Regno Unito si stringe al suo sovrano: il leader laburista Sir Keir Starmer ha augurato al re "tutto il meglio per la sua guarigione", a nome del partito. "Non vediamo l'ora di vederlo tornare in piena salute". Anche il primo ministro scozzese gli augura "il meglio per una pronta guarigione", e la prima ministra dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, si è detta "molto dispiaciuta" per la diagnosi di cancro "e voglio augurargli ogni bene per le sue cure e una guarigione completa e rapida".

Il primo ministro gallese Mark Drakeford si è detto "rattristato nel sentire la notizia", inviando i suoi migliori auguri. "Tutto il Paese oggi farà il tifo per il Re. A Carlo III i migliori auguri per una completa e pronta guarigione", scrive su X l'ex premier Boris Johnson.



